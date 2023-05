JT Foot Mercato : le nouveau plan galactique du Real Madrid

Le Real comble les trous

La suite après cette publicité

Carlo Ancelotti veut étoffer son effectif la saison prochaine pour, par exemple, éviter de s’appuyer sur Camavinga comme latéral gauche. C’est pour ça que d’après les informations de Marca, Madrid va rapatrier Fran García, qui a brillé au Rayo Vallecano. Le latéral gauche a été vendu il y a deux saisons pour deux millions d’euros et Madrid a conservé 50% de ses droits, ce qui va faciliter son retour. Puis la direction espagnole est convaincue qu’il faut garder Brahim Díaz, prêté à l’AC Milan. D’après le média AS, le Real aurait rejeté plusieurs tentatives de l’AC Milan, désireux de mettre la main sur le joueur définitivement. Il devrait même être prolongé par son club. La troisième recrue, dont l’arrivée serait déjà bouclée, c’est Jude Bellingham. Il se pourrait bien que la pépite anglaise signe un contrat de longue durée dans la capitale espagnole d’après Marca. Maintenant, la priorité, c’est le futur remplaçant de Benzema pour lui donner du repos. Ce buteur pourrait être le jeune joueur Álvaro Rodríguez d’après Sport, bien qu’il ait encore beaucoup à prouver. Post formé à la Castilla après avoir été déniché à Girone, le jeune Uruguayen de 18 ans à toutes les qualités requises pour se frayer un chemin en équipe première en attendant la potentielle arrivée d’Harry Kane ou Erling Haaland. Reste à combler le manque de joueurs dans le couloir droit. Carvajal n’est pas éternel et Vinicius Tobias, prêté par le Shakhtar, n’a pas encore donné satisfaction. Néanmoins, le Real aurait demandé au club Ukrainien la possibilité de prolonger son bail pour voir ses progrès.

Griezmann se régale au Civitas Metropolitano

Avec sa belle victoire au Civitas Metropolitano face à Cadiz (5-1), l’Atlético de Madrid s’est emparé de la deuxième place de La Liga aux dépens du Real Madrid qui s’est incliné contre la Real Sociaded de mardi (2-0). Antoine Griezmann, auteur d’un doublé, s’est montré satisfait de son équipe et heureux d’être passé devant les Madrilènes. « Je me sens très bien, je m’amuse. J’essaie de faire de mon mieux pour l’équipe, pour mes coéquipiers, et la vérité, c’est que nous en profitons. Nous jouons à un très bon niveau et nous devons continuer ainsi », a déclaré le Français après le choc.

À lire

Real Madrid : Luka Modrić et David Alaba bien présents pour la finale de Coupe du Roi

Newcastle fait son marché en Bretagne

Lovro Majer a perdu de sa superbe en l’espace de quelques mois à Rennes, mais le médaillé de bronze du dernier Mondial pourrait rebondir en Premier League. Selon nos informations, plusieurs clubs sont intéressés par son profil. Newcastle est venu aux renseignements il y a peu. La réponse de Rennes a été ferme : le n°21 dispose d’un bon de sortie cet été et se trouve disponible pour une somme approchant les 40 M€. Une somme élevée qui s’explique en partie par le pourcentage à la revente dont dispose le Dynamo Zagreb.