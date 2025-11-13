Roberto Mancini nommé coach d’Al Sadd

Éloigné des bancs de touche depuis son départ de la sélection d’Arabie saoudite, Roberto Mancini retourne au Moyen-Orient. À 60 ans, l’entraîneur italien a atterri comme prévu au Qatar pour prendre les rênes du club d’Al Sadd. D’après le club qatarien, qui vient d’officialiser la nouvelle, le Transalpin a signé un contrat de deux ans et demi.

« L’entraîneur italien Roberto Mancini sera l’entraîneur de l’équipe première pendant deux saisons et demie. Ce contrat s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la direction du club pour renforcer l’équipe technique avec une expertise reconnue en matière d’entraînement, capable de réaliser les ambitions de l’équipe et de continuer à engranger des succès », indique le communiqué.