PSG : Kylian Mbappé met encore le feu à Madrid

Quelle soirée pour Kylian Mbappé encore. Une prestation plus que correcte, et un 201e but qui permet à l’attaquant tricolore de devenir le meilleur buteur de l’histoire du club en solitaire. Après la rencontre, le Bondynois a encore pris la parole et a notamment évoqué son avenir : « l’avenir ? Toujours plus haut, tant que c’est ici, il n’y aura pas de problèmes, ça commence dès mercredi où on va essayer de ramener la qualification et le titre. Le fait de mettre le 200e sur la terre ennemie, c’était important. Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des champions - et je ne manque pas de respect au club - je serais parti très loin ! Non. Je suis ici, je suis très heureux, et pour l’instant je ne pense à rien d’autre que faire les beaux jours du Paris Saint-Germain ».

Des déclarations fortes qui, logiquement, ont mis le feu à Madrid, où son record a aussi été relayé de partout. Il est ainsi en une du quotidien AS, où on évoque un Mbappé un peu ironique sur son avenir. Dans un autre article, le média se montre particulièrement élogieux : « même lors de ses prestations moins bonnes, Kylian Mbappé n’arrête pas d’être décisif ». Le journal espagnol indique qu’il arrive « en état de grâce » avant ce duel face au Bayern, et pour le média, « Mbappé est un animal compétitif qui n’a que le but entre les yeux ».

Mbappé calme les Madrilènes

Du côté de Marca, l’autre gros quotidien de la capitale espagnole, même son de cloche. « Mbappé est le pichichi historique du PSG. Et c’est pour ça qu’il l’a célébré comme il le devait : de façon effusive. Le défi pour lui est de continuer cette série face au Bayern », écrit le média. « 'Le Roi’ Kylian », titre Marca, en français, dans un autre article relayant ses déclarations sur son avenir, sans en dire vraiment plus.

« Mbappé a tenté de dissiper les doutes sur son possible transfert au Real Madrid », indique Bernabéu Digital, qui n’a pas l’air particulièrement optimiste. Pour OK Diario, site généraliste mais assez calé sur l’actualité du champion d’Europe en titre, « Mbappé a insisté sur le fait qu’il est heureux à Paris ». Une petite clim pour les Madrilènes en somme !