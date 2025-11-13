MU : un ancien joueur réclame une fortune pour négligence

Axel Tuanzebe, ancien joueur de Manchester United, a engagé une procédure judiciaire de 1 million de livres sterling (soit environ 1 133 000 €) contre son ancien club pour « négligence médicale » selon le Daily Mail. Le défenseur, aujourd’hui à Burnley, affirme que la gestion de ses blessures à Old Trafford a causé des problèmes physiques sérieux et durables, l’empêchant désormais de jouer « sans restriction ni gêne ». Le joueur, formé au centre de formation de Manchester United depuis l’âge de 8 ans et devenu professionnel en janvier 2017, a subi plusieurs blessures majeures, dont une fracture au bas du dos en janvier 2020 qui serait devenue chronique en juillet 2022 après une nouvelle fracture sur le côté opposé.

Dans sa plainte déposée auprès de la Haute Cour en juillet, Tuanzebe et son équipe juridique dénoncent le manque de repos adéquat et l’absence d’orientation vers un spécialiste en chirurgie de la colonne sportive lors de la première blessure. Selon eux, un traitement approprié aurait pu éviter la chronicité de sa blessure et lui permettre de continuer sa carrière professionnelle au plus haut niveau sans restriction. Affaire à suivre…