Ligue des Champions : l’équipe type des demi-finales retour

On connaît l’identité des deux finalistes de cette Ligue des Champions 2025/2026. Après la qualification d’Arsenal aux dépens de l’Atlético de Madrid mardi soir (1-0), le PSG a su résister au retour du Bayern Munich et a tenu jusqu’au bout à l’Allianz Arena (1-1), malgré ce but de Kane inscrit dans les ultimes secondes. Le club français peut réaliser un impressionnant doublé après son sacre de l’an dernier. Forcément, cette équipe type des demi-finales retour fait la part belle aux qualifiés, à commencer par Matvey Safonov, titulaire dans le but et auteur d’arrêts déterminant devant Musiala et Luis Diaz. On lui excusera son jeu au pied pas toujours au point.

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La performance du Russe a été bien aidée par celle de certains de ses défenseurs comme l’impeccable Warren Zaïre-Emery. Titulaire à un poste de latéral droit qui n’est pas le sien, mais où il commence à avoir ses habitudes, le jeune Parisien a d’abord souffert avant de monter en puissance et d’être remarquable d’abnégation. Malgré cette faute de main polémique, Nuno Mendes a lui aussi réalisé un très gros match dans son couloir gauche, et que dire de Pacho et ses interventions pleines d’autorité, élu homme du match par Foot Mercato. Il forme la charnière avec Gabriel, particulièrement efficace avec Arsenal contre les Colchoneros et lui aussi élu homme du match par notre rédaction.

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Saka associé à Kvara et Dembélé

Dans l’entrejeu, s’il a connu du déchet technique, João Neves a encore réalisé une prestation très intense. Ses courses ont accompli un énorme travail de harcèlement et de compensation. En pointe basse, nous avons opté pour Declan Rice. L’Anglais a fait très mal aux Madrilènes par ses percées balle au pied et sa qualité de passes très propre pour ce niveau de compétition. Enfin, on pouvait craindre un déficit physique en raison de sa longue blessure, mais Fabian Ruiz a su répondre présent. Son ouverture dans la zone libre pour Kvaratskhelia est parfaite sur le but parisien.

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Il ne reste plus que le trio offensif et ça n’a pas été très difficile à trancher. Auteur du seul but de la soirée à l’Emirates Stadium, Bukayo Saka tient sa place. Opportuniste dans la surface, l’ailier droit revient bien de sa blessure et au meilleur des moments. Lui aussi est monté en régime. Ousmane Dembélé endosse le rôle d’attaquant axial, malgré un positionnement plus à droite en Bavière. Buteur précoce, le Ballon d’Or a permis à son équipe d’avoir une marge tout au long de la rencontre. Khvicha Kvaratskhelia complète évidemment cette ligne d’attaque. Dribbleur infatigable et passeur décisif, le Géorgien a offert une prestation monstre, qui aurait dû être récompensée d’un but s’il ne s’était pas emmêlé les pinceaux devant Neuer.