L’AS Monaco a pris sa décision pour Ansu Fati !

L’AS Monaco a totalement sombré ce vendredi soir. Quelques jours après sa victoire de prestige contre l’OM, le club monégasque s’est sabordé face au Paris FC. Résultat ? Une défaite 4 buts à 1 et une belle opportunité manquée de grimper provisoirement sur le podium de notre championnat. Oui mais voilà, dans le même temps, d’autres dossiers chauds se jouent également sur le Rocher, à commencer par celui d’Ansu Fati.

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Prêté avec option d’achat par le FC Barcelone, l’Espagnol arrive prochainement à la fin de son bail avec les Asémistes, à moins que… Selon les dernières informations de L’Equipe, l’actuel 4e de Ligue 1 serait, en effet, motivé à l’idée de poursuivre l’aventure avec le joueur de 23 ans. Auteur de 8 buts en 19 matches de Ligue 1 cette saison, Fati - très proche de Pogba, qui faisait son retour sur les pelouses face aux Franciliens - se sent bien à Monaco.

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Fati aime Monaco mais…

Par ailleurs, le quotidien français précise que l’AS Monaco apprécie les performances de son protégé mais également son évolution, notamment dans la compréhension des consignes et sa capacité à s’adapter aux exigences de Sébastien Pocognoli. De plus en plus affuté physiquement et enclin à participer au travail défensif de son équipe, Fati pourrait donc bien enchaîner quelques mois supplémentaires du côté de Monaco.

Méfiance toutefois, car si Monaco est charmé à l’idée de garder le natif de Bissau - et donc lever l’option de 11 millions d’euros négociée auprès du FC Barcelone - un détail de poids reste encore à régler : le salaire du concerné. Pour rappel, cette saison, Monaco le paie 250 000 euros net mensuels, soit environ la moitié de ses émoluments barcelonais. La prise en charge de l’intégralité de son salaire représenterait donc un sacré investissement. Reste à savoir si Fati sera prêt à faire des sacrifices… Une réunion doit avoir lieu dans les quinze prochains jours avec l’entourage du joueur.