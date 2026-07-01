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Ligue 1

Rennes : une recrue à 4 M€ arrive

Par Matthieu Margueritte
Franck Haise sur le banc de l'OGC Nice @Maxppp

Le Stade Rennais poursuit son mercato. Après avoir recruté le défenseur portugais Gonçalo Oliveira (19 ans), l’ailier sénégalais Issa Soumaré et le milieu français Adrien Thomasson, le club breton s’apprête à accueillir un Américain.

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Ouest-France nous apprend que le SRFC va boucler le transfert de Bryan Reynolds. Le latéral droit offensif âgé de 25 ans débarque en provenance de Westerlo (Jupiler League). Non convoqué pour la Coupe du Monde 2026 par team USA, Reynolds coûtera environ 4 M€ aux Rennais.

Pub. le - MAJ le
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