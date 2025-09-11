Mercato : énorme rebondissement pour Aymeric Laporte

Cet été, Aymeric Laporte aurait dû vivre un mercato beaucoup plus calme. Du moins, beaucoup moins agité. Mais l’Espagnol est passé par tous les états. Au départ, il était en confiance puisqu’il a été vite convenu qu’il quitterait le club saoudien durant l’intersaison. Après avoir été approché par l’OM, qui a vite lâché l’affaire, il a été question d’un retour à Bilbao. Convaincre le défenseur n’a pas été une mission difficile pour les dirigeants espagnols, puisque l’ancien de la maison voulait revenir et mettre toutes les chances de son côté pour participer à la Coupe du Monde 2026 avec la Roja. Mais les choses se sont gâtées quand l’écurie saoudienne a fait traîner les négociations, ne souhaitant pas brader un élément acheté 27,5 M€ en 2023.

Après de longues et âpres négociations, tout ce petit monde s’est finalement entendu à quelques minutes de la clôture du mercato d’été. Mais très rapidement, Laporte et Bilbao sont tombés de quinze étages puisque la FIFA a fait savoir que le transfert du joueur n’avait pas été enregistré dans les temps. Un terrible coup sur la tête de l’Athletic, qui comptait sur lui puisque le coach n’avait que deux défenseurs centraux à sa disposition. Le coup a encore été plus rude pour Aymeric Laporte, qui a été renvoyé à Al-Nassr où il n’a pas été inscrit dans les listes des joueurs sélectionnés pour participer à la Saudi Pro League et la Ligue des Champions AFC. Malgré des intérêts venus de Turquie, où le mercato ferme demain, sa situation était très tendue.

Laporte et Bilbao peuvent être soulagés

Mais ce jeudi, AS assure qu’il est sur le point d’enfiler de nouveau le maillot de Bilbao puisque la FIFA, qui avait initialement refusé son inscription, a fait machine arrière. L’instance dirigeante du football mondial a finalement confirmé que les documents envoyés pour son transfert par l’Athletic Club avaient été soumis avant 23h59 et la fin du mercato. AS précise que «le problème majeur résidait dans l’énorme quantité de documents, et leur réception et leur examen ont pris plus de temps que prévu.» Une nouvelle qui soulage le joueur et Bilbao. La FIFA, qui a fait preuve d’une plus grande tolérance qu’à son habitude, a notamment été convaincue après l’intervention de la Fédération espagnole de football.

Elle a joué un rôle de médiatrice entre la FIFA et Laporte, qui se trouvait dans une situation très complexe. Mais il a été confirmé que Bilbao avait bien été dans les règles et qu’un accord avait bien été trouvé avec Al-Nassr, qui a mis beaucoup plus de temps que prévu pour envoyer les documents. Le club espagnol a d’ailleurs confirmé cette tendance par le biais d’un communiqué de presse. «L’Athletic Club souhaite vous informer que la FIFA a autorisé la Fédération royale espagnole de football (RFEF) à obtenir le certificat de transfert international (ITC) de la Fédération saoudienne de football. Une fois cette CTI délivrée, le joueur Aymeric Laporte peut être inscrit à l’Athletic Club.» Ce qui est sûr, c’est que ce transfert servira d’exemple pour d’autres cas similaires puisque la FIFA est habituellement plus ferme.