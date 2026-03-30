Roumanie : Mircea Lucescu sort du silence après son hospitalisation

Le vétéran des bancs européens et actuel sélectionneur de la Roumanie, Mircea Lucescu, traverse une période difficile. À 80 ans, l’ancien coach du Shakhtar Donetsk, de retour à la tête de l’équipe nationale roumaine en août 2024, a été hospitalisé d’urgence après s’être senti mal lors d’un entraînement. Selon les examens, il a souffert de graves troubles du rythme cardiaque, mais son état se serait stabilisé. La presse locale assure que le technicien est désormais pris en charge et sous surveillance médicale, et Lucescu a tenu à rassurer les supporters sur son état de santé.

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Le sélectionneur roumain n’a pas caché sa frustration après l’élimination de son équipe en demi-finale des barrages de la Coupe du Monde, jeudi dernier, face à la Turquie (1-0) : « je n’arrivais plus à respirer et j’ai perdu connaissance. Je vais bien maintenant. J’étais furieux après avoir revu les meilleurs moments du match contre la Turquie. Nous avons commis des erreurs incroyables qui nous ont coûté la qualification. » L’équipe roumaine devra dorénavant disputer un match amical contre la Slovaquie, pour clore cette saison compliquée.