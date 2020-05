Valencia CF : Ezequiel Garay monte au créneau pour sa prolongation

Arrivé au Valencia CF en 2016, Ezequiel Garay a enchaîné les matches avec la formation espagnole (114 apparitions en tout) avant de se blesser sérieusement au genou. Victime d'une rupture des ligaments croisés début février, le défenseur argentin risque d'ailleurs de ne plus porter le maillot du club che, son contrat se terminant en juin prochain. Pourtant, ses dirigeants lui auraient proposé, à de nombreuses reprises, une prolongation de contrat. Mais le principal concerné a tenu à rétablir la vérité. Dans une vidéo d'environ 12 minutes publiées sur son compte Instagram, le joueur de 33 ans a poussé un petit coup de gueule contra sa direction.

«Je suis vraiment désolé d'en arriver là, mais je suis forcé de le faire à cause de la campagne de diffamation qui est menée contre moi, et je ne parle pas des médias. Je parle des personnes de mon club qui ont apparemment l'intention de me discréditer en tant que professionnel et en tant que personne, a d'abord déclaré Ezequiel Garay avant d'enchaîner. Je veux clarifier tous les mensonges qui ont coulé sur moi et la décision que j'ai dû prendre en tant que travailleur.» L'ancien défenseur du Zénit a ensuite détaillé étape par étape ce qui n'allait pas à ce sujet, avant de conclure sur son avenir : «j'ai été heureux ici et j'aimerais continuer à l'être, mais cela ne dépend évidemment pas de moi. » Le message est plutôt clair, et a été entendu par son club qui a réagi via un communiqué. Le FC Valence a démenti les paroles de l'Argentin. « Bien au contraire, le club lui a toujours montré son affection et son soutien constant », peut-on notamment lire.