Atlético : Juan Musso répond aux plaintes du Barça sur l’arbitrage

Titularisé dans les buts de l’Atlético de Madrid, Juan Musso a participé au succès des siens face au FC Barcelone (0-2), en quart de finale aller de Ligue des Champions. Solide tout au long de la rencontre, le gardien argentin a su préserver sa cage inviolée dans un match marqué par la supériorité numérique des Colchoneros après l’expulsion de Pau Cubarsí. Mais la rencontre a également été marquée par une polémique en seconde période, lorsque les joueurs barcelonais ont réclamé un penalty pour une main de Pubill, sur une situation confuse alors que le ballon n’était pas encore en jeu.

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Interrogé après la rencontre, Juan Musso s’est montré très clair sur cette action, balayant toute controverse. « Résumer le match à cette seule action… C’était un bon match, ils ont bien joué aussi. On ne peut pas parler de cette action, le ballon n’était pas en jeu. Si Marc a voulu profiter de la pression adverse… C’est hors sujet. On parle pour rien », a commenté le portier avant d’insister : « le ballon n’était pas en jeu, l’arbitre devait siffler, c’est lui qui décide. » Voilà qui est clair.