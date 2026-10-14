OM : Bruno Genesio défend Angel Gomes

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Angel Gomes. Déjà décevant lors de la première partie de saison l’an dernier, le milieu de terrain, prêté sans succès à Wolverhampton entre janvier et juin, est revenu à l’OM pour un rendement toujours discutable. L’ancien Lillois est pourtant très souvent titulaire (7 matchs toutes compétitions confondues, 1 but et 1 passe décisive) dans l’esprit de Bruno Genesio, comme à Troyes le week-end dernier où l’Anglais s’est encore loupé.

La suite après cette publicité

«Je suis globalement satisfait de ce qu’il fait depuis le début de la saison même si ça a été plus compliqué à Troyes, admet le technicien marseillais à la veille de recevoir l’Olympiakos en Ligue Europa (jeudi, 21h). Mais c’est un match où on n’a pas eu beaucoup de maîtrise dans le camp adverse. (…) Il travaille très bien, il peut aussi évoluer à plusieurs postes et c’est important dans notre effectif. Je le connais bien, il est capable de jouer un peu plus bas.»