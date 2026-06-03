Serie A
La Juventus veut Emiliano Martinez
@Maxppp
Michele Di Gregorio et Mattia Perin sont loin de faire l’unanimité à la Juventus, qui se cherche un nouveau gardien. Alors que Liverpool tente de bloquer Alisson Becker, le club turinois est également concentré sur deux pistes venant de Premier League. Selon Sky Sport Italia, Emiliano Martinez (33 ans) est ciblé.
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Le gardien d’Aston Villa, qui avait été dans le viseur de Manchester United l’été dernier, est apprécié pour sa forte personnalité, mais il dispose encore de trois ans de contrat avec les Villans. L’autre option mène à Giuglielmo Vicario, le gardien de Tottenham.
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