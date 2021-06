Des clubs français et belges suivent Junior Etou

On l'avait quitté en 2019, au terme d'une saison pleine, en Ligue 2, sous les couleurs de l'AS Béziers. Le milieu défensif congolais Junior Etou coule des jours heureux aux Etats-Unis. Mais alors qu'il attaque sa deuxième saison sous les couleurs du Charlotte Independence (USL Championship), le gaucher est sollicité par des écuries européennes. Sondé à l'issue de la saison dernière, Junior Etou avait signé pour un an à Charlotte, avec une option pour une année supplémentaire. Devenu cadre du onze de Mike Jeffries, il avait vu son contrat prolongé. Remettant à plus tard ses retrouvailles avec le Vieux Continent.

Toujours titulaire depuis la reprise du championnat nord-américain, il y a un mois, Junior Etou se dit comme un poisson dans l'eau en Caroline du Nord. Ce qui ne l'empêche pas de garder la sélection dans un coin de la tête, conscient que son objectif de disputer les éliminatoires du Mondial 2022 avec le Congo n'est possible que s'il traverse l'Atlantique. Selon nos informations, le joueur formé à la JA Drancy a reçu des propositions émanant de Belgique et de France. Mais la MLS lui fait aussi les yeux doux. Ambitieux, désireux d'évoluer dans un championnat compétitif, le joueur passé par le Havre et Chasselay étudie les possibilités de revenir en Europe. Après le rêve américain, la (re)conquête de l'Europe ?