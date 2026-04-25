PSG : l’irrésistible montée en puissance de Lucas Beraldo

Avant de se tourner vers la Ligue des Champions et la réception du Bayern Munich, le Paris Saint-Germain a parfaitement géré son déplacement à Angers (0-3), ce samedi soir. Avec une équipe quasi bis, les Parisiens ont rapidement pris le contrôle de la rencontre, ouvrant le score grâce à Kang-in Lee, avant de faire le break grâce à Senny Mayulu juste avant la pause. Nettement supérieurs dans tous les secteurs, les hommes de Luis Enrique ont ensuite enfoncé le clou au retour des vestiaires, malgré une fin de match à dix après l’expulsion de Gonçalo Ramos. Une rencontre maîtrisée des Parisiens, dans laquelle Lucas Beraldo a confirmé qu’il pouvait être une solution supplémentaire au milieu de terrain.

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Aligné dans ce rôle depuis son entrée en jeu à Nice le 21 mars dernier, l’international brésilien (5 sélections) a livré une prestation particulièrement complète. Présent durant les 90 minutes, il a touché 81 ballons, affiché une grande justesse technique avec 65 passes réussies sur 69 (94%), dont 11 dans le dernier tiers, et s’est montré à son avantage dans les duels (3 remportés sur 5) et à l’aise balle au pied (11 dribbles réussis). Surtout, il a été impliqué sur les trois buts parisiens : à l’origine de l’ouverture du score avec un ballon pour Hakimi dans la surface, passeur décisif pour Mayulu, puis buteur de la tête sur corner en seconde période.

Beraldo au milieu, la nouvelle idée de Luis Enrique

Après une sortie plus compliquée face à Lyon le week-end dernier, Beraldo avait déjà rassuré contre Nantes, avant de confirmer face à Angers. Une progression notable dans un rôle qu’il découvre, lui qui dépanne en l’absence de Vitinha, blessé contre l’OL, mais attendu pour le choc européen face aux Munichois. Sa capacité à dicter le tempo, à casser des lignes et à se projeter font de lui une alternative crédible dans la rotation, lui qui n’a pas toujours rassuré depuis son arrivée à Paris, lorsqu’il a été aligné en tant que défenseur central, son poste de prédilection.

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Après la rencontre, l’ancien joueur de Sao Paulo a cependant préféré mettre en avant le collectif. « On est très contents pour la victoire. On prend de la confiance pour la Champions League. Tout le jeu est passé par moi ? Ce n’est pas tout pour moi, c’est l’équipe et le travail collectif. Ça a bien marché aujourd’hui et on a mérité la victoire. La course au titre ? La victoire est importante, car on a six points d’avance sur Lens, mais on continue de se préparer pour tous les matchs », a-t-il réagi au micro de Ligue 1+. Son coach, Luis Enrique, s’est montré dithyrambique à son sujet en conférence de presse : « pour moi, c’est l’homme du match. Normalement, je n’aime pas mettre un défenseur au milieu, mais Beraldo est un central différent. Il sait faire avancer le jeu. Pour nous, c’est plus un Busquets qu’un Vitinha. Il va beaucoup jouer au milieu. », Une déclaration qui met en lumière sa belle prestation, qui confirme que cette nouvelle utilisation pourrait rapidement s’inscrire dans la durée.