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UEFA Nations League

EdF : Adrien Truffert donne son homme du match contre la Turquie

Par Maxime Barbaud
1 min.
Adrien Truffert en équipe de France @Maxppp
Turquie 0-1 France

Pour son retour en équipe de France, 4 ans après son unique sélection, Adrien Truffert a bien tenu le coup dans son couloir gauche. Le latéral de 24 ans reconnaît que la prestation globale des Bleus est mitigée mais il retient l’essentiel : une victoire qui plus est sur un terrain hostile.

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« Il y a eu un bel état d’esprit. On a réussi à être efficace dans les deux surfaces et ça n’était pas facile. Tout n’a pas été parfait, on n’a pas super bien joué mais ce qui est important, c’est de retenir cette victoire », explique-t-il à L’Equipe après la rencontre, dévoilant au passage son homme du match. «On va dire Michael (Olise). Il a fait la passe décisive.»

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