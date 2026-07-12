Coupe du Monde 2026 : l’Argentine promet déjà l’enfer à l’Angleterre

Entre les souvenirs des Malouines et le fantôme de la "main de Dieu" quatre ans plus tard, un match Angleterre - Argentine revêt toujours une dimension particulière. Plus de 20 ans après la dernière confrontation entre les deux nations (l’Angleterre s’était imposée 3-2 en amical en 2005), les Three Lions et l’Albiceleste vont se recroiser dans le cadre des demi-finales de Coupe du Monde. À défaut d’effacer le passé, les Anglais éviteront au moins un retour au Stade Azteca, lieux du crime de 86.

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Face à eux se dressera une Albiceleste habitée par la même mission qu’il y a quatre ans : couronner Lionel Messi. Julian Alvarez ne s’en cachait pas après la victoire de l’Argentine cette nuit face à la Suisse (3-1 après prolongations). «On fera tout pour nous assurer que Messi gagne la Coupe du Monde encore une fois. Chaque match est une bataille pour lui. La première chose que j’ai faite quand j’ai marqué le but a été de le serrer dans mes bras», confiait l’attaquant de l’Atlético de Madrid.

«On sait ce que le match contre l’Angleterre signifie pour notre pays»

Déçu par la prestation de ses joueurs, Lionel Scaloni préférait se tourner vers le prochain rendez-vous : «maintenant, on va aller chercher ce qu’on peut et en donnant tout ce qu’on a jusqu’à la fin, avec le dernier souffle d’énergie qui nous reste, avec la dernière goutte de sueur qu’on a. On va tout donner face à l’Angleterre.» Joueur de Tottenham, Cristian Romero retrouvera de vieilles connaissances à l’occasion de ce choc, et notamment son coéquipier en club Djed Spence. Mais il n’y aura pas de place pour les sentiments.

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«On donnera nos âmes contre l’Angleterre. C’est du foot, parfois on gagne ou on perd, mais vous pouvez être sûrs qu’on laissera nos vies sur le terrain pour atteindre la finale une nouvelle fois.» Les joueurs sont aussi conscients du poids de l’histoire qui accompagne ce duel, à l’image de Leandro Paredes : «on sait ce que le match contre l’Angleterre signifie pour notre pays. C’est un match de football et on va tout faire pour le jouer de la meilleure façon.» Après la victoire contre la Suisse, les Argentins ont d’ailleurs lancé un refrain chargé de sens dans le vestiaire : «pour les Malouines, pour Diego, pour la dernière de Leo, Argentine, je veux te voir devenir championne deux fois de suite.» Cela donne le ton.