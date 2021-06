Huesca rejoint Nike !

Tout juste relégué en deuxième division espagnole suite à une saison 2020-2021 complètement ratée, c'est l'heure du grand changement du côté de Huesca qui vient d'annoncer la signature d'un nouveau partenariat avec Nike.

Équipé par Kelme depuis 2018, Huesca a trouvé un accord avec la marque espagnole pour résilier son contrat prématurément et ainsi mettre en avant la virgule de l'équipementier américain pour les quatre prochaines saisons. Il ne s'agit cependant pas d'un simple partenariat entre deux entités puisque Fútbol Emotion, qui est un grand revendeur reconnu en Europe, se chargera de la gestion de ce nouveau contrat et de l'approvisionnement des maillots, des survêtements et autres produits dérivés. Nike va ainsi fournir les équipements des équipes de jeune et du staff technique, en plus des équipes professionnelles masculine et féminine du club fondé en 1960.

¡Damos la bienvenida a @nike!



Estrenamos patrocinador técnico para las próximas 4⃣ temporadas, tras el acuerdo con @futbolemotion.



Mudamos la piel, mantenemos la esencia:#SinReblar🔵🔴



🆕‼️ Nuevos productos oficiales ya disponibles en la tienda oficial (📍Coso Bajo 13-15). — SD Huesca (@SDHuesca) June 18, 2021

Ce nouveau partenariat fait entrer les pensionnaires du Stade Alcoraz dans une nouvelle ère, ce qui ravit évidemment son Président Manuel Torres. « En tant que marque, Nike reflète nos valeurs. Nous sommes impatients d’offrir à nos fans des produits nouveaux et attrayants. » En outre, il a ajouté qu'il s’agit d’un « accord important pour le club, car il génère plus de possibilités de marketing et d’expansion de notre marque. »

« C’est un honneur et une responsabilité maximale, en tant qu’entreprise aragonaise, de travailler avec le SD Huesca dans les années à venir. L’alliance stratégique que nous avons avec Nike nous fournira une valeur différentielle augmentant, encore, si possible, l’image de marque du club », a de son côté déclaré le Directeur Général de Fútbol Emotion, Carlos Sánchez Broto.

Enfin, le communiqué de presse du club nous apprend également que de nouveaux produits Nike seront disponibles ce vendredi dans la boutique officielle du club avant la sortie prochaine des maillots de la saison 2021-2022.