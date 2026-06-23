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Coupe du Monde

CdM 2026, France : Lucas Digne heureux après la victoire contre l’Irak

Par Samuel Zemour
1 min.
Norvège France
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Lucas Digne s’est montré satisfait après la large victoire de l’équipe de France contre l’Irak (3-0), malgré une interruption de plus de deux heures en raison des orages présents à Philadepphie. «On sait ce qu’on est venu chercher, on progresse match après match. C’était très bien. La soirée a été longue, mais elle est parfaite puisque l’on gagne 3-0», a confié le latéral des Bleus au coup de sifflet final.

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Titulaire lors de la rencontre à la place de Théo Hernandez, le joueur d’Aston Villa s’est également réjoui de ses sensations personnelles pour son retour dans le onze de départ. « Je me suis bien senti. Je connais les coéquipiers depuis des années, c’est toujours agréable », a-t-il ajouté, alors que la France prend provisoirement la tête du groupe I avant la dernière journée de la phase de groupes contre la Norvège, vendredi soir.

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