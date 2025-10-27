PSG : Luis Enrique a changé Nuno Mendes

Interrogé par Ouest-France ce lundi, Nuno Mendes (23 ans) a évoqué son incroyable évolution. «Au début, je n’étais pas très fort en défense. Attaquer avec de la vitesse, je savais faire. Luis Enrique a remarqué ça, il m’a beaucoup aidé défensivement, et aujourd’hui je suis bien (des deux côtés). J’essaie d’équilibrer les attaques, me reposer un peu quand il faut. Le coach a fait un bon travail, et pas que pour moi. (La polyvalence) c’est un truc que Luis Enrique nous a apporté et qu’on va garder pour la vie, même si après il part ou si nous on part (…) Cela part de moi aussi, de savoir ce que je peux faire pour m’améliorer, mais il m’a apporté beaucoup. Avant, en un contre un en défense, c’était un peu difficile, parce que je ne pensais qu’à l’attaque. Mais il m’a dit : "il faut que tu défendes mieux et après, je te donne la liberté pour attaquer".»

En pleine bourre, le Portugais est considéré comme l’un des meilleurs joueurs à son poste, tout comme son coéquipier Achraf Hakimi sur le côté droit. «Ça fait toujours plaisir à entendre. Achraf et moi, on est dans une bonne période. C’est un travail collectif, si nous on est bien, le groupe aussi. Après, on sait que le football peut changer très vite, donc on essaie d’être concentrés à tous les matches. Je me considère comme un bon latéral, je n’aime pas dire que je suis le meilleur. Ça, il faut le montrer sur le terrain et j’essaie toujours de le faire. J’ai beaucoup de choses à apprendre mais en ce moment, je ne peux pas dire que j’ai des défauts, qu’il y a des choses que je fais mal. J’essaie toujours d’être au maximum et d’être au haut niveau pour aider l’équipe. Je ne me focalise pas sur mes défauts.» Il doit notamment travailler sur son pied droit. «Oui, le coach veut qu’on travaille sur notre mauvais pied (rires), tous les jours. Je me souviens d’un match de Coupe de France où à la dernière minute je me retrouve en position de frappe avec le pied droit et j’ai tiré trop doucement.» Il y a donc encore des choses à peaufiner pour Nuno Mendes.