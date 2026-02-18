Un vestiaire filmé à l’insu de joueuses en Autriche

Une affaire secoue actuellement le football autrichien et elle fait froid dans le dos. En effet, une découverte de vidéos filmées clandestinement dans le vestiaire de l’équipe féminine d’Altach à l’aide d’une caméra cachée a eu lieu, d’après plusieurs médias dont The Guardian. Selon le parquet de Feldkirch, environ 30 femmes auraient été identifiées sur ces enregistrements et une action civile serait envisagée contre le suspect. Une joueuse, témoignant le traumatisme, confiait en novembre dernier au journal Vorarlberger Nachrichten : « Nous étions complètement sous le choc. Le sol s’est dérobé sous nos pieds. Une chose est sûre : cela prendra beaucoup de temps… Il y a des jours meilleurs et des jours pires. Mais mes pensées reviennent souvent à cette affaire. Et quand c’est le cas, on se dit à quel point ce qui s’est passé ici est dégoûtant et sordide. Toute personne dans le sport mérite d’être protégée contre les violations des limites, les abus de pouvoir ou le harcèlement sexuel ».

Ces propos glaçants ont effectivement beaucoup fait parler et le suspect a été inculpé pour usage abusif et détention d’images dans le cadre d’abus sexuels. Par ailleurs, plusieurs médias locaux ont rapporté que ces vidéos avaient été découvertes à l’issue d’une enquête menée par les autorités allemandes et suisses. La pédopornographie a notamment été au cœur de l’enquête et cela semble être la piste la plus concrète. L’homme devra comparaître devant la justice autrichienne la semaine prochaine, alors que les joueuses attendent de voir comment cette affaire sera jugée en interne, et quelles conséquences auront lieu.