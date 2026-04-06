Le projet du FC Chalon a tourné au fiasco !

De la R1 à la Ligue 2 en 5 ans, bus à 400 000€, stade de 20 000 places… le FC Chalon, actuellement troisième de sa poule F, ne manquait pas d’ambitions comme nous vous le révélions récemment. Oui mais voilà, quelques semaines seulement après avoir présenté son projet et effectué de gros investissements, les supporters du club de Saône-et-Loire voient déjà tous déjà tous leurs rêves s’envoler.

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En fin de semaine dernière, la société Ares a, en effet, annoncé son désengagement du club. Dans un communiqué, la SAS Football club chalonnais dénonce «un environnement marqué par des blocages répétés et des intérêts divergents». «Chalon-sur-Saône était un projet ; la réalité administrative et politique locale en a fait un constat d’impossibilité», déplore la société, qui se met «dès aujourd’hui en quête d’un nouveau projet sportif, sur un territoire capable de considérer un investisseur comme un partenaire de développement, et non une cible».