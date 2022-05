JT Foot Mercato : l'Olympique Lyonnais se prépare à une saignée XXL

La suite après cette publicité

Lyon va bouleverser le mercato

Après une saison décevante, ponctuée par une 8e place en Ligue 1, les Gones s'attendent à du changement. Mais une chose est actée, c'est que Peter Bosz sera encore l'entraîneur du club la saison prochaine. Le Néerlandais a été confirmé à son poste et aura le droit à une seconde chance. Mais le coach de 58 ans sait déjà ce qu'il veut pour la saison prochaine et apparemment, il veut se séparer de Jérôme Boateng. Mais il risque aussi de perdre son joueur clé : Lucas Paqueta. Selon The Times, Newcastle est prêt à débourser 59 M€ pour s’offrir l'international Brésilien. Paqueta ne pourrait pas être le seul à filer en Premier League, car après une belle saison, Moussa Dembélé plaît beaucoup à Manchester United. Mais Arsenal et Tottenham sont aussi dans le coup. Un autre cadre de l'effectif lyonnais est aussi sur le départ, il s'agit d'Houssem Aouar qui voit le Betis de Nabil Fékir lui faire les yeux doux. Avec autant de départs de joueurs majeurs, l'OL va devoir s'activer dans le sens des arrivées. Pour cela, les Gones ont ciblé deux grosses pépites ! Celui qui fait saliver les dirigeants lyonnais se nomme Eddie Nketiah, en fin de contrat à Arsenal. En France, l'OL prospecte aussi Isaak Touré, le joueur du Havre.

L’échange XXL du Barça avec City

Manchester City et le FC Barcelone travaillent sur un échange de folie entre deux joueurs Bernardo Silva et Frenkie de Jong. Selon Mundo Deportivo, Xavi considère que le batave n'a pas le meilleur profil pour ce qu'il veut mettre en place au milieu de terrain. Une situation qui n'a pas échappé à Manchester City. Et les deux clubs pourraient trouver un terrain d'entente facilement, car le Barça en pince pour Bernardo Silva de son côté ! Le Portugais avait déjà tenté de quitter l'Angleterre l'été dernier, et a continué de laisser planer le doute sur ses intentions pendant toute la saison en cours.

Les officiels

Dans le viseur de grosses écuries allemandes, dont le Bayern Munich, Patrik Schick vient de prolonger son contrat au Bayer Leverkusen. Son nouveau bail court à présent jusqu'en 2027. Prêté pour la saison pour 3,6 millions d'euros à Francfort, l'attaquant néerlandais Sam Lammers retourne à l'Atalanta Bergame. Le joueur de 25 ans a inscrit 2 buts en 22 matches pour la formation allemande cette saison et glané la Ligue Europa. Alfonso Pedraza, lui, prolonge à Villarreal. Le n°24 du sous-marin jaune était lié au club jusqu'en 2025, il prolonge donc une saison de plus avec son club.