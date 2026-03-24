Le nouveau maire de Paris veut aller vite pour vendre le Parc des Princes au PSG !

Le Paris Saint-Germain n’a pas perdu de temps. Si la candidature de Rachida Dati à la mairie de Paris laissait la voie libre au club de la capitale pour le rachat du Parc des Princes, celle du premier adjoint d’Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, entretenait plus de doutes. Pour rappel, l’ancienne maire de Paris se disait opposée à la vente de l’enceinte de la Porte d’Auteuil, ce qui avait considérablement tendu les relations entre le PSG et la mairie. Depuis, Emmanuel Grégoire s’était distancé de la posture de sa supérieure dans ce brûlant dossier.

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« Je connais le dossier par cœur et, à titre personnel, je suis favorable à la vente pour une simple raison : si c’est la condition pour que le PSG reste, il faut en tirer les conséquences… Mon idée, je la crois originale et séduisante pour le club. Elle consiste à vendre le stade et à mettre en place un projet de partenariat comme à Roland-Garros ou au Parc des expositions », déclarait l’homme politique en décembre dernier au micro de RMC. Simple promesse de campagne de la part d’un candidat déclaré à la mairie de Paris ? Aujourd’hui, Emmanuel Grégoire a donc succédé à Hidalgo et l’optimisme reste de mise dans cette affaire.

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Un prix de départ compris entre 200 et 300 M€ ?

Hier, les médias indiquaient que Nasser al-Khelaïfi avait félicité Grégoire pour son élection et qu’il l’inviterait prochainement au Parc. Un premier contact décrit comme positif. Ce matin, Le Parisien confirme la volonté du nouveau maire de vendre le Parc des Princes au PSG. L’affaire est loin d’être gagnée, mais Grégoire semble vouloir aller vite après toutes ces années de discussions improductives. Le nouvel homme fort de la capitale « rêve d’un accord dès cet été », selon Le Parisien, même si cela devrait prendre plus de temps.

Il faudra tout d’abord se mettre d’accord sur un prix. Dans ses colonnes, le journal évoque un montant compris entre 200 et 300 M€ comme base de réflexion. Grégoire ne peut pas brader le Parc vis-à-vis de sa majorité, mais il ne peut pas non plus fixer un tarif XXL qui risquerait de faire fuir le PSG. Ensuite, au-delà du prix de vente, il faudra trouver un accord sur trois autres chantiers : le naming, l’aménagement du quartier et la prise en charge de la couverture du périphérique entre la Porte de Saint-Cloud et le stade. Pour rappel, Grégoire est opposé au premier point et dans son programme, Grégoire souhaitait faire de la Porte de Saint-Cloud un quartier vert et populaire quand le PSG rêve plutôt d’y faire pousser des commerces, restaurants et autres activités censées booster ses revenus. Le dossier est encore loin d’être réglé, mais les deux parties semblent décidées à tout faire pour que le PSG reste à Paris.