Liverpool-Real Madrid : la réaction à chaud de Ferland Mendy

Ce samedi soir, le Real Madrid a remporté sa 14eme Ligue des champions de son histoire. Les coéquipiers de Karim Benzema ont remporté la finale face à Liverpool grâce au but de Vinicius Jr. Le Français Ferland Mendy a remporté son premier titre européen avec les Madrilènes. Au micro de TF1, il est revenu sur la rencontre et sur le parcours fou de son équipe cette année.

«C'est la folie, beaucoup d'émotions honnêtement. On a été soudés, on n'a pas arrêté de parler tout le match et on a dit que l'on devait travailler ensemble. On devait rester concentrés, on l'a bien fait. Cela a payé. C'est un parcours de folie, on n'était pas favoris, on n'était pas attendu, mais on a fait le travail», a-t-il lancé.