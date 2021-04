Tottenham : Harry Kane sait jusqu’où il veut aller

La suite après cette publicité

Avec une explosion au plus haut niveau sur le tard, Harry Kane a désormais 27 ans, 28 en juillet prochain, et l’avant-centre de Tottenham sait qu’il est dans les plus belles années de sa carrière. Malgré un palmarès toujours vierge, que ce soit avec les Spurs ou les Three Lions, Harry Kane veut jouer le plus longtemps possible pour profiter de sa forme étincelante et pourquoi pas enfin décrocher un trophée. Après la défaite de son équipe face à Manchester City en finale de la Carabao Cup, l'international anglais a tenu un discours cohérent.

«C'est définitivement un de mes objectifs, jouer le plus longtemps possible et c'est réalisable. Je n'ai que 27 ans, donc il me reste encore un bon nombre d'années avant d'arriver à ce stade. Mais, c'est sûr, je sens que l'objectif est de jouer jusqu'à la trentaine et le plus longtemps possible. Il y a tellement d'exemples de joueurs de haut niveau qui jouent pendant de nombreuses années, et qui jouent à un haut niveau, jusqu'à la trentaine ou la fin de la trentaine. Il n'y a aucune raison, si vous gardez votre corps en bonne forme et faites les bonnes choses en dehors du terrain, que vous ne puissiez pas jouer au plus haut niveau pendant une longue période», a-t-il expliqué à l’Evening Standard.