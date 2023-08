Thierry Henry est en passe de dire oui à l’équipe de France Espoirs !

La suite après cette publicité

Thierry Henry a fêté hier ses 46 ans. Pour son anniversaire, l’ancien meilleur buteur de l’équipe de France (51 buts) est en train de s’offrir un joli cadeau. D’après les informations du Parisien, il devrait devenir dans les prochains jours le sélectionneur des Espoirs. Un accord total est tout proche d’être trouvé avec la Fédération Française de Football, notamment en raison d’une baisse des prétentions salariales de l’actuel consultant star de Prime Video.

Une fonction qu’il occupe également auprès de la chaîne américaine CBS Sports les soirs de Ligue des Champions. Il devrait quitter ces deux postes, difficilement applicables avec son futur statut. Le média français affirme également que le champion du 1998 a confié à des proches qu’il serait bien le futur parton des Bleuets. Une officialisation est même attendue dans les prochains jours, «sans doute avant le 23 août» révèle une source de la FFF au quotidien.

Henry guidera les Bleuets aux JO de Paris

Philippe Diallo s’offre là un très joli coup et assoit sa légitimité à son nouveau poste de président de la FFF. «C’est un poste important, avec notamment les Jeux olympiques l’an prochain. Ceux-ci suscitent beaucoup d’envie chez beaucoup de potentiels sélectionneurs de talent. On a beaucoup de gens intéressés. Nous sommes en train de finaliser celui qui aura en charge les Espoirs pour les qualifications à l’Euro 2025 et les JO», disait-il il y a quelques jours. D’autres noms comme Gourvennec, Julien Stéphan, Montanier, Rémi Garde ou encore Sabri Lamouchi étaient apparus.

Henry est donc en train de rafler la mise. La tâche s’annonce tout de même importante, voire risquée pour celui qui a vite déchanté à Monaco. Après 6 ans de Sylvain Ripoll, l’ancien joueur d’Arsenal et du Barça aura pour mission de guider les Espoirs aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 et, si tout se passe bien, à l’Euro de la catégorie dans deux ans. Malgré de très belles générations, les Bleuets déçoivent année après année et ça fait longtemps que ça dure. À Henry de changer les choses.