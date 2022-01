Real Madrid : Monaco a fixé un prix galactique pour Aurélien Tchouaméni

S’il y a bien une chose dont on est sûr, c’est que l’AS Monaco ne regrette pas d’avoir déboursé une vingtaine de millions d’euros en janvier 2020 pour s’offrir celui qui n’était à l’époque qu’un jeune espoir bordelais Aurélien Tchouaméni. Aujourd’hui âgé de 22 ans, le milieu de terrain a vu sa carrière décoller.

La saison dernière, il a acquis un statut de titulaire indiscutable avec 36 titularisations en autant d’apparitions en Ligue 1. Cette année, même constat sauf que le joueur est devenu international français. Convoqué par Didier Deschamps lors de la dernière Ligue des Nations, Tchouaméni compte désormais 7 sélections. Et ses prestations aux côtés de Paul Pogba ne sont pas passées inaperçues.

Tchouaméni vaut plus que 60 M€

Sans surprise, son ascension express a fait grand bruit en Europe. L’an dernier, le Real Madrid était venu aux nouvelles. Et pour libérer son milieu sous contrat jusqu’en 2024, l’ASM réclamait alors au moins 60 M€. Sage en 2021, la Casa Blanca est revenue à la charge en 2022. Hier, Marca a révélé que le recruteur merengue Juni Calafat s’est déplacé en Principauté afin d’étudier le dossier de près.

On ne sait pas encore s’il a invité Florentino Pérez à passer à l’action en vue du prochain mercato estival, mais ce qui est sûr, c’est qu’il a dû annoncer à son président que les tarifs avaient augmenté. Marca affirme aujourd’hui que Monaco réclame désormais entre 80 M€ et 100 M€ pour son joyau. Un montant conséquent pour recruter celui qui pourrait assurer la succession de Casemiro. Madrid va donc devoir réfléchir, et vite, car Chelsea et MU sont également sur le coup.