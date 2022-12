CdM 2022, EdF : le nouveau boycott de Kylian Mbappé

Sur le rectangle vert, il n'y a rien à dire Kylian Mbappé répond plus que présent en ce début de Mondial au Qatar. En trois rencontres, avant le huitième de finale de ce dimanche contre la Pologne, l'attaquant français a inscrit trois buts et offert une passe décisive. Le fait que 'KM7' ait décidé de ne pas prendre la parole pour être pleinement dans sa bulle, n'arrange pas trop la FIFA. La Fédération française de football s'est exposée à une sanction.

La suite après cette publicité

L'ancien de l'AS Monaco a été élu deux fois homme du match (vs Australie et Danemark) et ne s'est pas arrêté en conférence de presse, pourtant obligatoire. La raison ? Le trophée est parrainé par la marque d'alcool Budweiser et il ne veut tout simplement pas en faire la promotion. La première fois c'est passé mais la FFF aurait reçu une amende de 10 200 euros.