Everton : Dele Alli est ok pour aller au Besiktas !

Très décevant depuis son arrivée à Everton, Dele Alli (13 apparitions dont une seule titularisation) traîne son spleen sur les bords de la Mersey. L'ancienne star de Tottenham, qui aurait d'ailleurs pu rejoindre par le passé le PSG, souhaite quitter les Toffees.

La suite après cette publicité

Une porte de sortie s'est ouverte ces dernières heures et mène en Turquie du côté du Besiktas dans le cadre d'un prêt comme la presse turque l'a d'ailleurs révélée. Et selon nos informations, l'international anglais de 26 ans est très chaud pour y aller et est même OK sur les conditions salariales afin de filer sur les rives du Bosphore. Affaire à suivre dans les toutes prochaines heures.