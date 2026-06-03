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Officiel Ligue 1

Lens officialise le départ de Wesley Said

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Wesley Saïd avec Lens @Maxppp

Ce mercredi, le RC Lens a officialisé un départ dans son effectif. Et il était évidemment attendu puisque Wesley Saïd quitte le club après être arrivé à la fin de son contrat cet été. «Cinq saisons marquées par le talent, la folie, les frissons, les records et des émotions en cascade. Cinq saisons signées "le climatiseur"» écrit le RC Lens sur ses réseaux sociaux.

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En cinq saisons au club, Wesley Said aura marqué 35 buts et délivré 6 passes décisives en 138 matches. Du haut de ses 31 ans, l’ancien attaquant du TFC sera donc un coup à tenter pour les différents clubs de Ligue 1 ou ailleurs.

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