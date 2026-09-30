Menu Rechercher
Commenter 6

Le propriétaire d’un club de D1 assassiné en Bulgarie

Par Sasha Nahon
1 min.
La police madrilène @Maxppp

Le football bulgare est frappé par la mort d’Iliyan Filipov. Propriétaire et actionnaire majoritaire du Botev Plovdiv, pensionnaire de première division, l’homme d’affaires a été abattu par balles dans la nuit de mardi à mercredi à Plovdiv, à environ 150 kilomètres de Sofia. Selon la chaîne BNR et plusieurs médias locaux, il aurait été tué vers 1 heure du matin dans une propriété lui appartenant. Filipov était également à la tête de PIMK, l’une des principales entreprises bulgares de transport et de logistique.

La suite après cette publicité

Une importante opération policière a été mise en place dans la foulée, avec plusieurs accès à Plovdiv bouclés par les forces de l’ordre. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de sa mort et d’identifier le ou les auteurs des tirs. « Nous suivons activement toutes les pistes possibles », a indiqué Vanya Hristeva, procureure du district de Plovdiv. À ce stade, aucun élément supplémentaire sur le mobile de cet assassinat n’a été communiqué.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Botev

En savoir plus sur

Botev Logo Botev Plovdiv
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier