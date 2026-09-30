Le propriétaire d’un club de D1 assassiné en Bulgarie

Le football bulgare est frappé par la mort d’Iliyan Filipov. Propriétaire et actionnaire majoritaire du Botev Plovdiv, pensionnaire de première division, l’homme d’affaires a été abattu par balles dans la nuit de mardi à mercredi à Plovdiv, à environ 150 kilomètres de Sofia. Selon la chaîne BNR et plusieurs médias locaux, il aurait été tué vers 1 heure du matin dans une propriété lui appartenant. Filipov était également à la tête de PIMK, l’une des principales entreprises bulgares de transport et de logistique.

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Une importante opération policière a été mise en place dans la foulée, avec plusieurs accès à Plovdiv bouclés par les forces de l’ordre. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de sa mort et d’identifier le ou les auteurs des tirs. « Nous suivons activement toutes les pistes possibles », a indiqué Vanya Hristeva, procureure du district de Plovdiv. À ce stade, aucun élément supplémentaire sur le mobile de cet assassinat n’a été communiqué.