Man City : Pep Guardiola ne se voit pas éternellement chez les Cityzens

Arrivé sur le banc de Manchester City en février 2016, succédant ainsi à Manuel Pellegrini, Pep Guardiola a prolongé une nouvelle fois son contrat avec les Cityzens le mois dernier pour une période allant jusqu’en juin 2025. Une extension assez courte, marque de fabrique de l’ancien tacticien de Barcelone et du Bayern. Au contraire de Sir Alex Ferguson à Manchester United ou encore d’Arsène Wenger à Arsenal, qui sont restés plus de 20 ans sur le même banc, Guardiola refuse de rester bloqué à vie avec le club mancunien.

«Dès que je sentirai que quelque chose ne va pas, je démissionnerai ou ne renouvellerai pas mon contrat. Je ne resterai pas comme Ferguson ou Wenger. Le contrat n’est qu’un bout de papier. J’ai prolongé mon engagement envers le club parce que je sens que l’équipe peut encore être compétitive sous ma direction. Au final, tout est dans le résultat. Si on se lasse l’un de l’autre, je ne vais pas rester jusqu’au bout à cause du contrat», a déclaré l’entraîneur catalan de Manchester City dans des propos rapportés par le quotidien espagnol Marca. Pour rappel, il a remporté 4 fois la Premier League, 1 fois la FA Cup et 4 fois la League Cup.

