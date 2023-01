Mercato : Manchester United prépare le terrain pour Harry Kane

La suite après cette publicité

Et si c’était enfin le moment de partir pour Harry Kane ? Meilleur attaquant anglais depuis une décennie, le stricker a toujours juré fidélité à Tottenham. Formé en grande partie au club où il est arrivé à l’âge de 11 ans seulement, il cumule depuis environ 12 ans 414 matchs avec son club formateur pour 265 réalisations. Il est à seulement un but du record de Jimmy Greaves datant de 1970. Kane va battre cette marque historique.

C’est une certitude et peut-être même dès lundi soir sur la pelouse de Fulham. Il va entrer encore un peu plus dans la légende des Spurs, comme il l’a déjà fait en équipe d’Angleterre. Avec 53 buts, il est le meilleur des Three Lions, en compagnie de Wayne Rooney. Là aussi, le record va tomber. Ca n’est qu’une question de temps. Le temps justement, c’est aussi ce qui file entre les doigts du joueur, désormais âgé de 29 ans.

Il a beau être une légende dans son club et en sélection, son palmarès vient rappeler une autre réalité. Il est complètement vide de trophée collectif… Finaliste de l’Euro (2021), de la Ligue des Champions (2019), de la Premier League (2017), et de la League Cup (2015 et 2021), le Poulidor anglais n’a plus beaucoup de temps pour corriger cette anomalie. Et pour cela, il lui faudra sans doute quitter son club de toujours.

Après son forcing pour filer à Manchester City à l’été 2021, voilà que c’est Manchester United qui vient à la charge, révèle The Times. Cette fois le terrain semble mieux préparé pour plusieurs raisons. D’une part parce que les Red Devils souhaitent le recruter cet été. Ils ont donc six mois pour convaincre Tottenham et le joueur. En plus de cela, Kane arrive en fin de contrat en 2024. Il sera en position de force pour négocier son départ.

Kane sera cette fois en position de force

Il s’agira aussi de la dernière opportunité pour les Spurs de vendre leur capitaine au prix fort. On parle là d’un prix à au moins 100 M€. Un tarif qui ne devrait pas effrayer les pensionnaires d’Old Trafford, qui se sont consolés cet hiver en faisant venir Wout Weghorst. Il faudra tout de même faire face à la concurrence du Bayern Munich, séduit depuis longtemps pour le buteur anglais. D’ailleurs, en cas d’échec pour Kane, MU a ciblé Victor Osimhen (Naples) et Benjamin Sesko (RB Salzbourg) pour se rattraper.