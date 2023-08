Dossier Mbappé : Nasser Al-Khelaïfi est résigné

La suite après cette publicité

Nasser Al-Khelaïfi est ferme. Le président du PSG a annoncé que Kylian Mbappé (24 ans) serait vendu si jamais il ne prolonge pas son contrat au-delà de juin 2024. Ce que le crack de Bondy ne compte absolument pas faire, lui qui est prêt à passer une saison en tribunes.

Furieux depuis qu’il a reçu la lettre de KM7, NAK fait tout son possible pour le vendre. Radio Marca explique ce jeudi que le président parisien est résigné pour son joueur et qu’il est déjà dans une phase de réflexion et d’acceptation. La radio ibérique ajoute que le PSG, qui voulait 300 millions d’euros en juin, va devoir revoir ses exigences à la baisse. On évoque un montant de 230 millions d’euros à partager entre le club français, qui est déjà en train de recruter des éléments offensifs, et le joueur (prime, salaire).

