Arsenal : Christos Tzolis ne tremble pas face à Vinicius Jr

Malgré les rumeurs persistantes annonçant l’arrivée possible de Vinicius Junior à Arsenal, Christos Tzolis ne se laisse pas perturber. Auteur d’un but pour ses débuts sous les couleurs des Gunners lors de la victoire face à Gérone (4-1), l’ailier grec assure rester pleinement concentré sur son intégration et ne pense pas à une possible arrivée du Brésilien cet été.

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« J’ai confiance en moi en tant que joueur, donc je ne pense pas à l’avenir ni à ce que le club fera à ce poste. Je réfléchis simplement à la manière de progresser et de m’intégrer le plus rapidement possible », a-t-il confié à Sky Sports. J’ai la chance de m’entraîner avec l’équipe dès le début de la saison, de disputer les matchs amicaux puis les rencontres officielles. Ensuite, ce sera à moi de montrer mes qualités et ce que je peux apporter à l’équipe. Je suis assez confiant de pouvoir le démontrer lors des prochains matchs », a conclu le Grec, bien décidé à gagner sa place.