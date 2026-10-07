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Ligue 1

OM : Grégory Lorenzi revient sur un mercato compliqué

Par Sasha Nahon
1 min.
Grégory Lorenzi @Maxppp

Arrivé à l’OM en juin dans un contexte de restrictions financières importantes, Grégory Lorenzi a dû composer avec un mercato particulièrement délicat. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le directeur sportif marseillais est notamment revenu sur les difficultés rencontrées pour vendre. « On a quand même sorti 12 joueurs. On n’a pas eu beaucoup d’offres pour nos joueurs », explique-t-il, s’interrogeant notamment sur les conséquences de la communication autour du club : « Ça a commencé à parler, ça partait dans tous les sens, tout le monde était à vendre… Cela n’a pas forcément arrangé la situation. »

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Lorenzi assure néanmoins avoir voulu préserver un effectif suffisamment compétitif dans les dernières heures du marché, notamment en conservant Igor Paixao malgré les sollicitations. Il a également clarifié le rôle de l’agence Unique, mandatée par le propriétaire Frank McCourt, présentée comme « simplement une aide » pour pousser certains agents à s’activer. « Je ne voulais pas que les clubs arrivent en dernière minute et qu’on se fasse piller, avec des offres au rabais », insiste le dirigeant de 42 ans. Une période mouvementée dont l’OM subit aujourd’hui les conséquences sportives, avec une 17e place de Ligue 1 après cinq journées et zéro recrue au mercato estival.

Pub. le - MAJ le
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