PSG : le rituel d’Ousmane Dembélé avant chaque match

Sans aucune contestation possible, Ousmane Dembélé est en train de réaliser la meilleure saison de sa carrière. Repositionné en tant que numéro neuf par Luis Enrique, le champion d’Europe et de France a accordé une interview à France Football, dans laquelle il est revenu sur les performances stratosphériques qu’il a affichées ces derniers mois. Le Tricolore a expliqué pourquoi occuper une position axiale lui avait été d’une très grande aide : « quand tu arrives devant le but, tu es un peu plus frais parce que tu es vraiment dans l’axe. (…) En plus, dès que je touche le ballon, j’ai un ou deux joueurs à éliminer avant de pouvoir marquer ou de faire marquer. Alors que si tu es à droite, tu as l’ailier, le latéral gauche, le milieu qui revient, le défenseur central… Tu arrives devant le but, tu tires là-haut ! ».

La suite après cette publicité

Sacré meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, Dembélé a également été le véritable fer de lance de l’attaque parisienne en Ligue des Champions, inscrivant 8 buts pour cette campagne 2024-2025. Et en plus de son rôle de pur avant-centre, le joueur de 28 ans a une petite habitude avant chaque rencontre : « depuis le début de la saison, je commence chaque match en me disant que je vais marquer trois buts. Et puis si c’est un ou deux, c’est bien aussi. » Cela semble plutôt lui réussir.