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Barça : Robert Lewandowski mis sous pression par la MLS

Par Allan Brevi
1 min.
Robert Lewandowski, buteur avec le Barça @Maxppp

Robert Lewandowski se retrouve face à un choix important pour la suite de sa carrière. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’au 30 juin prochain, l’attaquant polonais sait que sa direction envisage de le conserver, mais avec des conditions revues à la baisse et un rôle potentiellement moins central dans le projet sportif. À 37 ans, l’ancien buteur du Bayern aurait déjà exprimé certaines interrogations en interne, conscient que sa situation contractuelle et son âge pèsent dans les discussions selon Mundo Deportivo.

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Dans le même temps, plusieurs destinations se positionnent avec insistance, à commencer par Chicago. La franchise de MLS serait prête à faire un effort financier conséquent pour attirer Lewandowski, avec des offres pouvant atteindre environ 15 millions d’euros par saison, hors bonus. De plus, le média espagnol ajoute que le club de Chicago exerce une pression importante sur le joueur, en multipliant les avances. Affaire à suivre…

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