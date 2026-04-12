Ligue 1
L1 : quand les supporters lyonnais défendent les supporters stéphanois
1 min.
@Maxppp
Ce dimanche, en clôture de la 29e journée de L1, l’Olympique Lyonnais accueille le FC Lorient. Une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Avant ce match, une banderole n’est d’ailleurs pas passée inaperçue dans les tribunes du Groupama Stadium.
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Actu Ligue 1 @ActuL1_ – 20:44
🚨🚨 𝗟𝗘𝗦 𝗦𝗨𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗥𝗦 𝗟𝗬𝗢𝗡𝗡𝗔𝗜𝗦 𝗗𝗘́𝗙𝗘𝗡𝗗𝗘𝗡𝗧 𝗟𝗘𝗦 𝗦𝗨𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗥𝗦 𝗦𝗧𝗘́𝗣𝗛𝗔𝗡𝗢𝗜𝗦 ! 🤝❤️💙Voir sur X
« 𝗡𝗼𝗻 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝘀𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲𝘀 𝘀𝘁𝗲́𝗽𝗵𝗮𝗻𝗼𝗶𝘀 » ❌
📸@Charlie69Sports
« 𝗡𝗼𝗻 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝘀𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲𝘀 𝘀𝘁𝗲́𝗽𝗵𝗮𝗻𝗼𝗶𝘀 » ❌
📸@Charlie69Sports
«Non à dissolution des groupes stéphanois», pouvait-on ainsi lire. Un message de soutien fort, qui plus est au regard de la rivalité historique entre les Verts et l’OL. Pour rappel, cette banderole intervient alors que les deux principaux groupes ultras stéphanois, les Magic Fans et les Green Angels, sont visés par une procédure de dissolution par le ministère de l’Intérieur.
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