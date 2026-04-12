L1 : quand les supporters lyonnais défendent les supporters stéphanois

Ce dimanche, en clôture de la 29e journée de L1, l’Olympique Lyonnais accueille le FC Lorient. Une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Avant ce match, une banderole n’est d’ailleurs pas passée inaperçue dans les tribunes du Groupama Stadium.

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«Non à dissolution des groupes stéphanois», pouvait-on ainsi lire. Un message de soutien fort, qui plus est au regard de la rivalité historique entre les Verts et l’OL. Pour rappel, cette banderole intervient alors que les deux principaux groupes ultras stéphanois, les Magic Fans et les Green Angels, sont visés par une procédure de dissolution par le ministère de l’Intérieur.