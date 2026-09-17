Allemagne : Jurgen Klopp s’enflamme pour sa dernière trouvaille Younès Ebnoutalib

International dans les catégories de jeunes avec le Maroc et régulièrement associé aux Lions de l’Atlas depuis quelques années, Younès Ebnoutalib va finalement découvrir la sélection allemande. L’attaquant de l’Eintracht Francfort a été appelé par Jürgen Klopp, qui n’a pas caché son enthousiasme au sujet du joueur de 23 ans. Auteur d’un début de saison canon avec 3 buts en 3 matches de Bundesliga, Ebnoutalib a rapidement tapé dans l’œil du nouveau sélectionneur allemand.

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Klopp s’est notamment montré très élogieux sur ses premières prestations. « J’ai vu son premier match avec Francfort et je me suis demandé : Waouh, où ont-ils déniché celui-là. Il n’y a eu aucune discussion dans l’équipe d’entraîneurs, nous avons tous immédiatement dit : oui, ça, il faut qu’on le fasse ! » Avant d’ajouter : « Son intelligence, en ce qui concerne le jeu sur la dernière ligne, sans être hors jeu, exceptionnelle et super. C’est un grand talent. » Une première convocation qui va marquer un tournant dans l’avenir international du jeune attaquant.