CAF Awards : ça vire déjà au scandale pour le titre de joueur africain de l’année !

Dimanche, la Confédération Africaine de Football a dévoilé les noms des finalistes dans les diverses catégories pour les CAF Awards. Tous sont attendus mercredi à Rabat au Maroc pour la cérémonie. Parmi les trophées décernés, le plus attendu est celui du footballeur africain de l’année 2025. Et ils sont désormais trois à pouvoir le remporter. «Mohamed Salah (Égypte / Liverpool) a encore porté Liverpool vers les sommets en 2024/25 : un titre de Premier League, 29 buts, 18 passes décisives en 38 titularisations, soit 47 contributions décisives au total. Un bilan d’élite, accompagné d’une qualification pour le Mondial 2026 avec l’Égypte. Toujours un cran au-dessus», a écrit la CAF avant de développer concernant les deux autres finalistes.

«Achraf Hakimi (Maroc / Paris Saint-Germain). Latéral supersonique et incontournable du PSG, Hakimi a empilé les trophées : Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Supercoupe d’Europe, et une finale de Coupe du Monde des Clubs. À cela s’ajoute la qualification mondiale du Maroc. Un impact total, d’un bout à l’autre du terrain. Victor Osimhen (Nigeria / Galatasaray). Toujours aussi vorace devant le but, Osimhen a claqué 37 réalisations en 41 matchs lors de la saison 2024/25. Machine à scorer, leader naturel, l’attaquant nigérian a poursuivi sur la même cadence en début de nouvel exercice. Indispensable.» Voici donc le trio qui va de disputer le titre suprême, même si Hakimi est le grand favori pour beaucoup. Mais cette sélection fait déjà polémique. Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer l’absence de Sehrou Guirassy.

Le clan Guirassy est en colère

Son frère, Karamba, a explosé de colère sur Instagram. «Un top 3 qui est une putain de honte. Meilleur buteur en Ligue des champions, en Coupe du monde des clubs, meilleur buteur africain, 21e au Ballon d’Or, nommé dans les meilleurs attaquants de la FIFA et 2e meilleur buteur en Bundesliga.» La presse guinéenne, elle aussi, ne comprend pas son absence à l’image de Guinée 28. «Le grand absent reste l’attaquant Guinéen de Dortmund, Serhou Guirassy, pourtant meilleur buteur en Ligue des champions, en Coupe du monde des Clubs, meilleur buteur africain, 21e au Ballon d’Or, nommé parmi les meilleurs attaquants de la FIFA et 2e meilleur buteur en Bundesliga. Un choix que son frère et agent, Karamba Guirassy, juge scandaleux. Il dénonce une injustice, en pointant les limites du système de vote.»

Guinée News va dans le même sens. «Sehrou Guirassy écarté du trio final. L’international guinéen n’ira pas plus loin dans la course au titre de meilleur footballeur africain de l’année. L’attaquant du Borussia Dortmund ne figure plus parmi les finalistes. Malgré une saison remarquable, marquée notamment par un Soulier d’or en Ligue des champions européenne, Guirassy ne fait pas partie du trio retenu pour l’ultime étape du trophée.» Même son de cloche pour Africa Guinée. «Sehrou Guirassy évincé du top 3 des finalistes. À la surprise générale, Sehrou Guirassy, auteur d’une excellente saison avec le Borussia Dortmund — où il a remporté le Soulier d’or de la Ligue des champions européenne — ne fait pas partie des trois finalistes.» Guinée 360 monte aussi au créneau pour défendre l’attaquant du BVB.

Une absence qui fait grand bruit

«Meilleur Africain 2025 : la CAF ignore Sehrou Guirassy dans sa liste finale. Pour sa deuxième nomination au titre de meilleur footballeur africain de l’année, l’international guinéen ne figurera finalement pas parmi les finalistes. C’est ce qui ressort de la dernière mise à jour publiée par la Confédération africaine de football (CAF). À la surprise générale, Sehrou Guirassy — auteur d’une saison remarquable avec le Borussia Dortmund, couronnée par un Soulier d’or en Ligue des champions — ne fait pas partie du trio retenu pour le verdict final.» Enfin, Africa Sport est aussi surpris par ce choix. «Pas de finale cette année pour Serhou Guirassy dans la course au titre de meilleur joueur africain 2025. L’attaquant du Syli national et du Borussia Dortmund ne figure pas dans le trio qui se disputera cette prestigieuse récompense individuelle au niveau continental.»

La publication poursuit : «Serhou Guirassy sort du podium. Une absence notable pour le Guinéen, pourtant classé 21ᵉ au dernier Ballon d’Or France Football. Sur la scène africaine, l’attaquant était finaliste lors de l’édition précédente, confirmant son statut grandissant.» En Allemagne, où il évolue à Dortmund, on est également étonné comme l’écrit Bild. «Une décision de la Confédération africaine de football fait grand bruit. Guirassy n’a pas été retenu pour le titre de « Joueur africain de l’année », malgré ses performances exceptionnelles à travers l’Europe la saison dernière. La liste des nommés comprend Achraf Hakimi (Maroc), Victor Osimhen (Nigeria) et Mohamed Salah (Égypte). Nombre de supporters et d’experts s’interrogent sur les raisons de cette exclusion.» Certains estiment qu’il aurait mérité un peu plus qu’Osimhen d’être parmi les 3 finalistes. Mais la décision est tombée et Guirassy ne sera pas de la partie.