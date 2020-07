OM : les mots d'André-Villas Boas après la défaite contre Dunajská Streda

Après un stage au Portugal, l'Olympique de Marseille est passé à la vitesse supérieure dans sa préparation estivale et plusieurs matches amicaux en Allemagne et Autriche. Après avoir écrasé le FC Pinzgau (5-1) le 19 juillet et Heimstetten (6-1) mercredi, la formation olympienne avait rendez-vous avec Dunajská Streda ce samedi pour une opposition un plus corsée. Et face au dernier troisième de la D1 slovaque, les Phocéens ont été bousculés et se sont inclinés (1-2).

Après une mauvaise première période, durant laquelle Steve Mandanda et ses coéquipiers ont encaissé des buts de Ramirez (19e) et Kalmar (33e), l'OM a montré un meilleur visage dans le second acte, et Florian Thauvin a réduit l'écart sur penalty (52e). Leonardo Balerdi a même fait ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs mais les Phocéens n'ont pas réussi à revenir ensuite. Un résultat négatif qui n'inquiète pas l'entraîneur André Villas-Boas.

«Le match contre Saint-Etienne est le plus important»

Interrogé par La Provence à l'issue de la rencontre, le technicien portugais n'a pas cherché d’excuse et a dressé un constat assez limpide. «On a raté la première mi-temps où l'on a encaissé deux buts trop vite. On a perdu sur l'aspect émotionnel. On a très bien joué en deuxième où l'on peut renverser le match. L'objectif physique est réussi, pas l'objectif résultat», a d'abord expliqué l'ancien coach du Shanghai SIPG, avant d'évoquer la suite.

Car derrière, l'OM va poursuivre sa préparation avec notamment un match amical très attendu contre le Bayern Munich vendredi (16h, à suivre sur notre live commenté). Et même si les défaites ne sont jamais agréables, l'important reste la reprise de la Ligue 1 le vendredi 21 août à 19h contre l'AS Saint-Étienne : «on continue notre préparation. On est toujours un peu déçu par la défaite, mais ça n'a pas de grande importance au final. Il ne faut pas donner de grande importance à la victoire ni à la défaite au cours de la présaison. Le match contre Saint-Étienne est le plus important.» Mais avant, le match contre le champion d'Allemagne sera forcément un vrai test.