Bayern Munich : des nouvelles de Vincent Kompany, sorti de l’hôpital

Bonne nouvelle pour le Bayern Munich : Vincent Kompany a quitté l’hôpital ce mercredi, plusieurs jours après avoir été victime d’un malaise au centre d’entraînement du club. Présent à l’antenne de l’ARD avant le match de Coupe d’Allemagne face à Magdebourg, Max Eberl a confirmé que les médecins avaient identifié une irritation des méninges comme cause de l’incident survenu vendredi dernier. Le directeur sportif a précisé que l’entraîneur belge pouvait désormais poursuivre sa convalescence à domicile, avec du repos et un traitement médicamenteux. « C’est, je crois, la plus grande et la plus belle nouvelle pour nous tous », a-t-il déclaré, se montrant confiant quant à un retour prochain de son entraîneur, sans toutefois avancer de date précise. Son absence pourrait encore durer plusieurs semaines.

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De son côté, le Daily Mail avait rapporté que Kompany aurait également subi une luxation de l’épaule lors de sa chute. Le média britannique indique que les médecins avaient écarté des pistes graves, comme un infarctus ou un AVC, tandis que le quotidien allemand Bild avait évoqué de possibles convulsions après son malaise. En attendant le rétablissement du technicien de 40 ans, son adjoint Aaron Danks continue d’assurer l’intérim sur le banc bavarois.