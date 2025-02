OM - OL : les compositions probables

Soir de fête ou de détresse ? La préfecture marseillaise a en tout cas pris ses précautions pour éviter le psychodrame de l’an passé, avec le caillassage du bus lyonnais qui avait failli coûter un œil à Fabio Grosso. Pour cette rencontre, le mot d’ordre restera la sécurité, et évidemment même en l’absence de supporters lyonnais. Commé évoqué par la presse locale, l’artillerie lourde sera déployée avec pas moins de quatre compagnies de CRS. Esperons que les effectifs des deux formations soient aussi rodés pour nous assurer le spectacle digne d’un Olympico.

Côté OM, Roberto De Zerbi pourra en tout cas compter sur un groupe presque au complet, et même sur Amine Gouiri, qui devrait toutefois démarrer sur le banc face à son club formateur. Il pourra aussi s’appuyer sur celui qu’il considère comme un «top gardien», à savoir Geronimo Rulli, forcément titulaire dans les buts. Murillo, Balerdi et Cornelius devraient composer la défense à trois, tandis que Luis Henrique et Quentin Merlin seront chargés d’animer les couloirs marseillais.

Cherki présent, Gouiri sur le banc

Au milieu de terrain, RDZ devrait reconduire son tandem Valentin Rongier - Pierre-Emile Højbjerg (Kondogbia est toujours blessé), tandis qu’Adrien Rabiot et Mason Greenwood auront pour mission d’alimenter Neal Maupay. Concrètement, RDZ devrait aligner un onze quasiment à l’identique de celui face à Nice, à une exception près : Cornelius officiera en lieu et place de Brassier, parti à Rennes. En face, Paulo Fonseca ne devrait pas bouleverser les fondations posées par Pierre Sage pour sa première sur le banc de l’OL. Lucas Perri sera dans les buts, épaulé par une défense Kumbedi, Mata, Niakhaté, Tagliafico.

Annoncé sur le départ, Nemanja Matic devrait bien composer le double pivot lyonnais aux côtés de l’international tricolore Jordan Veretout, juste un cran en dessous de Corentin Tolisso. Rayan Cherki, dont l’avenir reste encore très incertain, est pressenti pour occuper le côté droit, mais dans un rôle très hybride et intérieur. Nuamah sera à gauche, en l’absence de Malick Fofana, encore blessé, alors que Lacazette devrait être préféré à Mikautadze devant. On souhaite une soirée placée sous le signe du spectacle.

