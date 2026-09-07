Carlos Tevez confirme que Cristiano Ronaldo et Messi vont jouer ensemble

Carlos Tevez a confirmé une information qui pourrait offrir une scène historique à La Bombonera. Pour son match d’adieu prévu en décembre 2026 à Buenos Aires, l’ancien attaquant de Boca Juniors annonce avoir obtenu l’accord de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour évoluer ensemble dans la même équipe. Une affiche exceptionnelle pour celui qui a partagé le vestiaire des deux légendes, avec l’Argentin en sélection et le Portugais à Manchester United.

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🚨Carlos Tevez reveals Cristiano Ronaldo and Lionel Messi have agreed to play together in the same team for his farewell game in December 2026 at La Bombonera in Buenos Aires.



🗣️Carlos: “It has always been my dream to see Cristiano and Leo playing for one team. They’re the two… pic.twitter.com/WwVZG7ZBkW — Casmir (@wydcasmir) September 6, 2026

Carlos Tevez a raconté en live : « j’ai toujours rêvé de voir Cristiano et Leo jouer dans la même équipe. Ce sont les deux plus grands joueurs de tous les temps. Je les ai contactés, surtout Cristiano. Je lui ai dit : "Cristiano, je veux que toi et Leo soyez dans la même équipe pour mon match d’adieu. Que le monde entier puisse admirer cette magie une fois pour toutes." Il a dit qu’il serait là. Convaincre Leo n’a pas été difficile non plus. Ils m’ont tous les deux donné leur accord. J’ai hâte. Ce match sera chargé d’émotion. »