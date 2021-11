Maxwel Cornet, le nouveau chouchou de Burnley

La suite après cette publicité

« Il est fantastique ». Tel est l'adjectif employé récemment par Sean Dyche pour qualifier sa recrue phare du mercato estival 2021, Maxwel Cornet. Souvent moqué ces derniers mois lorsqu'il défendait les couleurs de l'Olympique Lyonnais, le polyvalent joueur de 25 ans a souvent été victime de railleries de la part de ses propres supporters, qui semblaient presque heureux de s'en « débarrasser » lorsque Burnley a lâché un chèque d'environ 15 M€ aux Gones pour se l'offrir. Si ce choix en a surpris plus d'un et a, là aussi, fait l'objet de nombreuses interrogations, tous les voyants sont au vert pour l'international ivoirien (23 capes, 5 buts) dans le Lancashire.

Car depuis son arrivée chez les Clarets, Maxwel Cornet comptabilise déjà 4 buts en 6 apparitions en Premier League (dont 5 titularisations), sans oublier qu'il a également délivré une « assist » en League Cup (2 rencontres jouées). Il a rapidement su imposer sa patte au sein d'une équipe très combative, et conquérir le cœur des supporters des habitués de Turf Moore, de par sa créativité, sa fougue, mais aussi avec ses qualités de vitesse et de percussions, des atouts qui manquaient cruellement à Burnley ces derniers mois.

Plus offensif, plus libre, Cornet s'éclate

Si la situation comptable n'est pas si rayonnante que cela pour la bande de Sean Dyche (Burnley est premier relégable, à 2 points du 17ème), le joueur formé au FC Metz brille d'un point de vue individuel. L'Ivoirien, qui a participé à l'unique victoire en championnat des siens contre Brentford (3-1, 10ème journée), est aussi devenu le 1er joueur à marquer 4 buts après ses 5 premiers matchs avec Burnley. Un chiffre qui est au passage son total de la saison 2021-2022 avec l'OL. Outre-Manche, Cornet est également la recrue estivale ayant le plus gros impact pour son équipe, avec 4 des 11 buts marqués pour les siens. Il faut dire qu'en quittant l'Hexagone, le natif de Bregbo a aussi retrouvé plus de libertés dans son jeu lié à un repositionnement plus logique au vu des qualités principales du joueur.

📐 Why have one angle when you can have many 🤗



Vote for Maxwel Cornet to be October's @premierleague Player of the Month!

🗳️ https://t.co/rXrnE2ihCg@EASPORTSFIFA | #UTC pic.twitter.com/GKCJmBTFEC — Burnley FC (@BurnleyOfficial) November 7, 2021

Beaucoup plus offensif qu'à Lyon, où il était devenu un défenseur latéral, Maxwel Cornet évolue, majoritairement, un cran plus haut, dans un rôle d'ailier (gauche) qu'il affectionne particulièrement. Lors des deux derniers matchs (contre Brentford et lors du nul à Chelsea), il a aussi montré qu'il était capable de répondre aux attentes à la pointe de l'inamovible 4-4-2 de Sean Dyche, tournant autour du véritable n°9 qu'est Chris Wood. Très mobile, volontaire, Cornet n'hésite pas à apporter son soutien sur les phases défensives (100% de tacles réussis), alors que sa capacité à se projeter rapidement vers l'avant fait aussi beaucoup de bien à une formation plutôt réputée pour son style de jeu à l'ancienne et rugueux.

Un vrai plus pour les Clarets

L'entraîneur des Clarets s'est d'ailleurs félicité à plusieurs reprises de cet ajout de poids à son effectif : « il (Cornet) est arrivé avec une telle énergie... Il y a une vraie liberté dans son jeu, c'est la raison pour laquelle on l'a recruté. Il apporte réellement quelque chose en plus à l'équipe, cela se voit clairement. Pas seulement avec ses buts, mais il fait la différence et c'est ce que l'on cherchait. Maxwel Cornet a changé notre de jeu. Avant qu’il n’arrive, nous n’avions pas cette capacité à contrôler le jeu. Nous ne pouvions pas garder le ballon. Avec lui, nous disposons maintenant de plusieurs options », a ainsi déclaré récemment Sean Dyche, bien conscient des grosses qualités de son n°20. Et s'il ne marque presque que des beaux buts, à l'image de sa superbe volée à Leicester, il est aussi capable de tout faire.

Avec Diogo Jota, il est le seul à avoir fait trembler les filets avec les deux pieds et la tête depuis le début de la saison en PL. Une chose est sûre, Maxwel Cornet monte chaque week-end un peu plus en puissance. Ce n'est pas sa nomination parmi les prétendants au trophée de joueur du mois d'octobre en Premier League qui fera dire le contraire. Si Sean Dyche a souligné un petit bémol, concernant son repli défensif qui reste à perfectionner, tant la transition est importante en Premier League pour l'équilibre du collectif, il est certain que l'ancien Lyonnais « apprendra ». Son coéquipier Chris Wood a lui estimé qu'il est « une recrue fantastique, qui fait beaucoup de bien » à Burnley tant il a été leur « sauveur » ces derniers temps. « Pourvu que ça dure », a conclu le Néo-Zélandais. Les supporters des Clarets, déjà sous le charme de Maxwel Cornet, n'en demandent pas moins.