PSG : Luis Campos a flashé sur Diego Moreira, un talent en conflit avec Benfica

Le Paris Saint-Germain a beau disposer d’un certain nombre de jeunes espoirs talentueux, cela n’empêche pas Luis Campos d’aller superviser d’autres pépites en Europe. Et surtout au Portugal. La dernière fois, nous vous évoquions l’intérêt du conseiller football rouge et bleu pour le jeune gardien brésilien Andrew (21 ans) de Gil Vicente. Auparavant, Campos avait surtout les yeux rivés sur Benfica l’été dernier.

Un des grands artisans du sacre lisboète en Youth League…

La raison ? La présence d’un certain Gonçalo Ramos devenu aujourd’hui l’attaquant le plus prometteur du pays. Campos n’a pas su arracher Ramos des serres des Aguias, mais il compte revenir à la charge selon CNN Portugal. Pas pour Ramos, mais pour une pépite du club lisboète. Son nom : Diego Moreira. Âgé de 18 ans, le natif de Liège (Belgique) est un gaucher évoluant au poste d’ailier. Grande promesse, le joueur se trouve toutefois dans une situation compliquée.

Avec Martim Neto, Cher Ndour et Luís Semedo, Moreira fait partie des jeunes cracks ayant joué un grand rôle dans la conquête de la Youth League en 2022. Seul problème pour Benfica, trois de ces quatre joueurs sont libres de tout contrat à la fin de la saison. Moreira, lui, est sous contrat jusqu’en 2024. Mais à l’instar de ses coéquipiers, un départ est fortement envisageable. Le joueur se sait courtisé et ne semble pas enclin à prolonger.

… mais blacklisté par les Aguias

Un drame pour la direction benfiquiste qui ne se laisse pas pour autant marcher dessus. Au sortir d’une brillante saison 2021/2022 en Youth League (4 réalisations, 5 offrandes), Diego Moreira avait intégré l’équipe première l’été dernier. L’ailier avait même été utilisé lors du match de tour préliminaire de Ligue des Champions face aux Danois de Midtjylland le 9 août 2022. Aujourd’hui, Moreira fait toujours partie des joueurs lisboètes inscrits pour la phase éliminatoire de la coupe aux grandes oreilles, mais il y a très peu de chances de le revoir.

Renvoyé en équipe B (2 buts et autant de passes décisives en 12 matches) pour baisse de rendement, Moreira avait été convoqué pour le match contre Tondela le 5 février dernier. Mais le jour même, son coach, Luis Castro, lui a annoncé qu’il ne faisait pas partie de l’équipe. Puni par son club, Moreira a également dû vider son casier dans le vestiaire de l’équipe première en début d’année et s’est vu signifier qu’il ne s’entraînerait et ne jouerait qu’avec la formation réserve à partir de maintenant.