Sebastian Hoeneß redoute le départ de Serhou Guirassy cet hiver

Parce qu’il marche sur l’eau, Stuttgart va devoir se méfier de la prochaine fenêtre hivernale. Auteur de 15 buts en 9 matchs de Bundesliga, Serhou Guirassy est l’un des attaquants les plus prolifiques du monde depuis le début de saison. Alors forcément, ses performances ne passent pas inaperçues, au contraire, elles crèvent l’écran.

La suite après cette publicité

Son entraîneur, Sebastian Hoeneß le sait, il sera peut-être pas évident de garder le Guinéen au club cet hiver. «Dans le football, on ne peut jamais rien exclure, donc je ne le ferai pas ici non plus. (…) Je pense qu’il se sent vraiment à l’aise. Bien sûr, j’espère qu’il restera longtemps avec nous, qu’il passera simplement du bon temps avec nous. Mais avec lui et avec les autres, il n’est jamais possible d’exclure des choses», raconte-t-il pour Sport 1, de manière très lucide.