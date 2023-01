AC Ajaccio - OL : les compositions sont tombées

Pour cette 20ème journée de Ligue 1, l’AC Ajaccio reçoit l’Olympique Lyonnais à 17h00 au stade François Coty (rencontre à suivre en direct sur FM). Avec seulement 5 journées passées hors de la zone de relégation, les Corses restent sur 3 défaites de suite dont un gros revers subi à Monaco (défaite 7-1). La plus faible attaque de Ligue 1 (16 buts marqués à égalité avec l’AJ Auxerre) doit se reprendre ce dimanche après-midi pour espérer se maintenir dans l’élite. La marge avec les premières places hors de la zone rouge n’est pas si grande, seulement 3 points les séparent de la 16ème place. Les joueurs d’Olivier Pantaloni vont devoir inverser la tendance en Ligue 1 mais aussi contre l’OL, ils restent sur 3 défaites d’affilée contre les Lyonnais. Le coach des Ajacciens a donc décidé de garder son 4-4-2 avec Marchetti et Mangani dans le double pivot au milieu, Bayala et Belaïli sur les côtés. Moussiti-Oko et El-Idrissy pour la paire d’attaque.

La suite après cette publicité

C’est dans un contexte sportif et extrasportif difficile que les hommes de Laurent Blanc se déplacent sur l’ile de beauté. Avec plusieurs départs comme Romain Faivre (Lorient), Tête (Leicester) ou encore Karl Toko Ekambi (Rennes) et 10ème au classement, Lyon n’est pas au mieux non plus en Ligue 1. Eux aussi n’ont pas gagné depuis 3 rencontres même s’ils ont su se donner de l’air en Coupe de France depuis le début de l’année. Leur dernier succès remonte à fin décembre et ce match de reprise remporté contre Brest (4-2). Avec cet effectif en reconstruction, Laurent Blanc peut tout de même compter sur ses hommes forts et aligne un 4-4-2 losange avec Cherki en soutien de Lacazette et Barcola. Caqueret, Lepenant et Tolisso au milieu. Kumbedi et Tagliafico pour animer les côtés.

À lire

L’OL mène mais Ajaccio pousse pour égaliser !

Les compositions d’équipes :

AC Ajaccio : Sollacaro - Youssouf, Gonzalez, Avinel, Diallo - Bayala, Mangani, Marchetti (cap.), Belaïli - El-Idrissy, Moussiti-Oko.

OL : Lopes - Kumbedi, Diomandé, Lovren, Tagliafico - Tolisso, Lepenant, Caqueret - Cherki - Lacazette (cap.), Barcola.